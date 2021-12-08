5 سفراء جدد لليبيا يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي

سفيرة ليبيا الجديدة لدى بلجيكا أمل الجراري مع المنفي بعد أداء اليمين. (المجلس الرئاسي)

أدى خمسة سفراء جدد لليبيا، صباح اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجههم إلى الدول الموفدين إليها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

والسفراء الجدد هم إبراهيم سلطان المجبري، سفيرًا لدى أوغندا، وأمل الجراري سفيرة لدى بلجيكا، وخطاب حسين محمد، سفيرًا لدى السويد، وسالم مديقش، سفيرًا لدى الدنمارك.

وأكد المنفي للسفراء الجدد، خلال مراسم أدائهم اليمين، أن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، متمنيًا لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

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من جهتهم، تعهَّد السفراء، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أدى 7 سفراء آخرين اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وهم يمثلون ليبيا في تركيا، والاتحاد القمري، والأرجنتين، والبرتغال، واليونان، وبنين، بالإضافة إلى مندوب ليبيا لدى اليونسكو.

سفير ليبيا الجديد لدى الدنمارك سالم مديقش مع المنفي بعد أداء اليمين. (المجلس الرئاسي)