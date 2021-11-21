بينها تركيا واليونان.. 7 سفراء موفدون للخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي

جانب من تأدية سفراء جدد موفودين للخارج اليمين القانونية أمام المنفي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

أدى 7 سفراء موفدون للعمل في الخارج، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وشملت القائمة سفراء جددًا إلى دول: تركيا، الاتحاد القمري، الأرجنتين، البرتغال، اليونان، بنين، ومندوب ليبيا لدى اليونيسكو، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على «فيسبوك».

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وأكد المنفي للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، أن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج «ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها»، متمنيًا لهم التوفيق في المهمة المكلفين بها.

بدورهم تعهَّد السفراء، أمام المنفي «بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أفضل تمثيل، وتطوير علاقاتها مع الدول الموفدين إليها».

جانب من تأدية سفراء جدد موفودون للخارج اليمين القانونية أمام المنفي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

جانب من تأدية سفراء جدد موفودون للخارج اليمين القانونية أمام المنفي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

جانب من تأدية سفراء جدد موفودون للخارج اليمين القانونية أمام المنفي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

جانب من تأدية سفراء جدد موفودون للخارج اليمين القانونية أمام المنفي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

جانب من تأدية سفراء جدد موفودون للخارج اليمين القانونية أمام المنفي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)