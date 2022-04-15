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المنفي يبحث مع ممثلي 62 فرعا بلديا بالمنطقة الشرقية الأوضاع المعيشية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 15 أبريل 2022, 12:37 صباحا
المنفي يبحث مع ممثلي 62 فرعا بلديا بالمنطقة الشرقية الأوضاع المعيشية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الخميس، عدداً من رؤساء الفروع البلدية، ممثلين عن 62 فرعاً بلدياً بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وبحث اللقاء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

- المنفي: المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين ويمثل وحدة البلاد

ونقل البيان عن رؤساء الفروع البلدية تأكيدهم، خلال اللقاء، «استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق للسلام، وصولاً لإجراء الانتخابات».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، موضحاً أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
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