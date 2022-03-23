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المنفي: المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين ويمثل وحدة البلاد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 23 مارس 2022, 05:14 مساء
المنفي: المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين ويمثل وحدة البلاد
المنفي خلال لقائه مع عدد من المترشحين لانتخابات البرلمانية. الأربعاء 23 مارس 2022 (المجلس الرئاسي)
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اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن «المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين؛ لأنه يمثل الأقاليم الثلاثة، ويمثل وحدة البلاد»، مجددًا التأكيد على «حيادية المجلس الرئاسي من خلال تعامله مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع».

جاء ذلك خلال لقاء عقده المنفي، اليوم الأربعاء، مع عدد من المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية المقبلة؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

المنفي يطلع المرشحين للانتخابات البرلمانية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أطلع المرشحين خلال اللقاء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس منذ بداية عمله في مارس 2021.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة خلال اللقاء «دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة».

المرشحون يطالبون بمواعيد محددة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المرشحين أكدوا، من جانبهم، «ضرورة تحديد مواعيد محددة للانتخابات البرلمانية والرئاسة بشكل متزامن، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وعبر المرشحون للانتخابات البرلمانية خلال لقائهم المنفي عن «تأييدهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود المجلس في استمرار وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

المنفي خلال لقائه مع عدد من المترشحين لانتخابات البرلمانية. الأربعاء 23 مارس 2022 (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال لقائه مع عدد من المترشحين لانتخابات البرلمانية. الأربعاء 23 مارس 2022 (المجلس الرئاسي)
عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء، 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء، 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء، 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء، 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء، 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء، 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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