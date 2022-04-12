المنفي يبحث خطوات توحيد الهيئة العامة للأوقاف وتجنيبها أي تجاذبات سياسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الإثنين، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عمر الحداد، وذلك لبحث آخر الخطوات المتخذة بشأن توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتطرق اللقاء إلى حلحلة المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة، ومن ضمنها إحالة الباب الثاني، وإحالة مكافآت المتعاونين مع الهيئة عن الأشهر الماضية، وفق بيان للمجلس.

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وأكد المنفي ضرورة توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتجنيبها أي تجاذبات سياسية.