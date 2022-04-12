ممثلو المنطقة الغربية بـ«5+5» يؤكدون الطبيعة «الفنية البحتة» للجنة ويرفضون «المماحكات السياسية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ممثلو المنطقة الغربية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الطبيعة «الفنية البحتة» للجنة «5+5»، مشيرين إلى أن لها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي، محذرين من مغبة الدخول في «المماحكات السياسية» و«الصراع بين الأطراف».

ويأتي ذلك ردا على ما يبدو على إعلان ممثلي قوات القيادة العامة بلجنة «5+5»، السبت، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبهم والتي تمثلت في إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وشدد ممثلو المنطقة الغربية باللجنة العسكرية في بيان، على «ما توصلت إليه من اتفاقات وما أقرت من خطط طول مسيرتها حرصا على وحدة المصير والوطن»، وذكروا بنجاح اللجنة في فتح الطرق والأجواء والحقول النفطية ما رفع كثيرا من معاناة المواطن البسيط، وقالوا: «لا يمكن أن تكون هي من تدعو لقفلها».

وأشار البيان إلى أن قرار وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة في جنيف وفر جوا من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي، محذرا من أن «الدخول في المماحكات السياسية والصراع بين الأطراف المختلفة سيعيدنا إلى المربع الأول».

وطالب ممثلو المنطقة الغربية باللجنة بضرورة النأي بأعمال اللجنة عن ذلك كله، مشددين على حرص اللجنة على القيام بأي عمل من شأنه إبعاد شبح الحرب والتقريب بين الليبيين.

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الدبيبة: «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية

والإثنين، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع بديوان مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية، الفيتوري غريبيل، ولجنة «5+5»، إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية، وفق ما نقلت عنه منصة «حكومتنا».

وأضاف الدبية أن «عمل اللجنة واضح وفقا للاتفاق الدولي بعيدا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية».

بدوره، قال الحداد إن مهمة لجنة «5+5» واضحة ومفصلة، وليست لها علاقة بالشأن السياسي، مشيرا إلى «استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها».



اتهامات من قوات القيادة العامة للدبيبة

وفي بيان السبت، اتهم ممثلو قوات القيادة العامة في لجنة «5+5» حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وأشاروا إلى رفضهم «عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب، ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية».

كما تحدث البيان عن «مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلا عن تسببه في إيقاف صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية أكثر من مرة وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن».