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الدبيبة: لجنة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 04:11 مساء
الدبيبة: لجنة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية
الدبيبة في اجتماعه مع الحداد وممثلي المنطقة الغربية في لجنة «5+5»، 11 أبريل 2022. (منصة حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية، وذلك كرد فعل منه على إعلان ممثلي قوات القيادة العامة في اللجنة تعليق أعمالها فيها.

وعقد الدبيبة اجتماعًا، ظهر اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل، ولجنة «5+5» وذلك لمتابعة  الأوضاع العسكرية، حسب منصة «حكومتنا».

الدبيبة: اللجنة العسكرية المشتركة لا يجب عليها الخوض في التفاصيل الإدارية
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «عمل اللجنة واضح وفقًا للاتفاق الدولي  بعيدًا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرًا عاليًا من الحياد والمهنية».

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وأضاف: «الشعب الليبي يقدر الأعمال التي أُنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها، وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه».

بدوره، قال الحداد إن مهمة اللجنة «5+5» واضحت ومفصلة، وليست لها علاقة بالشأن السياسي، مشيرًا إلى «استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها».

وناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع رئيس الأركان العامة سير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه خطة وزارة الدفاع للعام 2022.

اتهامات من قوات القيادة العامة للدبيبة
والسبت الماضي، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في لجنة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وأشاروا إلى رفضهم «عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية».

كما تحدث البيان عن «مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلًا عن تسببه في إيقاف صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية أكثر من مرة وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن».

الدبيبة: لجنة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية
الدبيبة: لجنة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية
الدبيبة: لجنة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية
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