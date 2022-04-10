Atwasat

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 03:12 مساء
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى أن الموقف الذي أعلنه ممثلو القيادة العامة أمس السبت «لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة». 

وقال يحيي، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للحكومة، «كنت أتمنى من أعضاء اللجنة النأي بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي لتأثيره المباشر على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني»، واستدرك: «نقدر حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد».

والسبت، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وطالبوا في بيان، القائد العام للقوات المسلحة، بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

في هذه الأثناء نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا اعتبارًا من الغد. وقال المساري، في بيان مقتضب، إن هذه «أخبار مزورة، ولا أساس لها من الصحة».

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية اللواء مصطفى يحيى: «أفترض أن ما عبرت عنه اللجنة عن المنطقة الشرقية من إقفال النفط وغيره لا يعبر عن إرادتهم الحقيقية». وأضاف: «لن نتوقف عن إبعاد شبح الحرب ورفع المعاناة عن الوطن والمواطن» ، معيدًا التأكيد على «ما جاء في بيان اللجنة عن المنطقة الغربية الصادر يوم 22 فبراير من العام الحالي، الذي أكد أن الحل لن يكون إلا بإجراء انتخابات في أسرع وقت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر

القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز

«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات ...
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد

تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد
الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)

عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف
الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية

الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»

كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق

رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»

خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»
شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين
الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين
الأمن الوطني عن نقص الوقود في سرت: «شائعات».. والعمل طبيعي بالمحطات
الأمن الوطني عن نقص الوقود في سرت: «شائعات».. والعمل طبيعي ...
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
السوق الرسمية: تباين أداء العملات في مستهل تداولات الأسبوع
السوق الرسمية: تباين أداء العملات في مستهل تداولات الأسبوع
مؤسسة النفط تناقش آلية ترشيد الصرف في «الواحة»
مؤسسة النفط تناقش آلية ترشيد الصرف في «الواحة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
المزيد
بالصور.. «444 قتال» يعلن تحرير 195 شخصا من قبضة «عصابة أصيل»
بالصور.. «444 قتال» يعلن تحرير 195 شخصا من قبضة «عصابة أصيل»...
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في ......
«المالية» تسلم أذونات صرف مرتبات أبريل إلى «المركزي»
«المالية» تسلم أذونات صرف مرتبات أبريل إلى «المركزي»...
مؤسسة النفط تناقش آلية ترشيد الصرف في «الواحة»
مؤسسة النفط تناقش آلية ترشيد الصرف في «الواحة»...
السوق الرسمية: تباين أداء العملات في مستهل تداولات الأسبوع
السوق الرسمية: تباين أداء العملات في مستهل تداولات الأسبوع...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط