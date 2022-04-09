ردا على تكدسها بالشوارع.. مواطنون يلقون القمامة أمام مقر بلدية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

ألقى عدد من المواطنين من مدينة بني وليد، اليوم السبت، أكياس من القمامة والنفايات أمام مقر المجلس البلدي بوسط المدينة ردًا على ما وصفوه بـ«تقاعس» المجلس عن وضع حد لظاهرة تكدس القمامة في شوارع وأحياء المدينة.

ويشكو أهالي مدينة بني وليد من تراكم النفايات منذ عدة أسابيع، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتجمع القوارض والحشرات التي تتسبب في انتقال بعض الأمراض.

ومنذ فبراير، وتتكدس أكوام القمامة والمخلفات بشوارع وأحياء مدينة بني وليد؛ بسبب توقف الشركة العامة لخدمات النظافة عن العمل، احتجاجًا على قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم «356» لسنة 2021 بشأن ضم موظفي وعمال الشركة إلى المجلس البلدي.

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وأكدت الشركة العامة لخدمات النظافة في حينها، أن هذا القرار «أثر سلبًا على أعمالها» وتسبب في تأخر رواتب الموظفين وعمال النظافة، وكذلك العهدة التشغيلة لصيانة الآليات من قطع غيار والإطارات والمحروقات والقرطاسية وغيرها من معدات التشغيل ومستلزمات النظافة اليومية.

ونبهت الشركة في بيان، إلى أن الموظفين والعمال التابعين لها «لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2021»، وقالت تأخر صرف الرواتب أثر سلبًا على عمال النظافة وعوائلهم.

وسبق أن أعلن الموظفون والعاملون بالشركة في بيان، رفضهم نقل اختصاصات شركات الخدمات العامة للنظافة إلى البلديات، مطالبين رئيس حكومة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بسحب القرار لما فيه «من ظلم وضياع حقوق العاملين بالشركة».