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تراكم القمامة في بني وليد بعد توقف شركة النظافة عن العمل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 07 فبراير 2022, 07:55 مساء
تراكم القمامة في بني وليد بعد توقف شركة النظافة عن العمل
تكدس القمامة في شوارع بني وليد بسبب توقف شركة خدمات النظافة عن العمل. (الإنترنت)
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تتراكم أكوام القمامة والمخلفات بشوارع وأحياء مدينة بني وليد هذه الأيام بسبب توقف الشركة العامة لخدمات النظافة عن العمل، احتجاجًا على قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (356) لسنة 2021 بشأن ضم موظفي وعمال الشركة إلى المجلس البلدي.

وأكدت الشركة العامة لخدمات النظافة بمدينة بني وليد، أن هذا القرار «أثر سلبًا على أعمال الشركة» وتسبب في تأخر مرتبات الموظفين وعمال النظافة وكذلك العهدة التشغيلة لصيانة الآليات من قطع غيار والإطارات والمحروقات والقرطاسية وغيرها من معدات التشغيل ومستلزمات النظافة اليومية.

ونبهت الشركة إلى أن الموظفين والعمال التابعين لها «لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر سبتمبر 2021» كما لم تستلم الشركة حتى اليوم العهدة التشغيلية اللازمة لعمال الصيانة والمحروقات منذ بداية العام الماضي 2021.

- عمال وموظفو «خدمات النظافة» ببني وليد يرفضون نقل اختصاصات الشركة للبلديات

ونوهت الشركة إلى أن أغلب عمال النظافة لم يتقاضوا مرتباتهم اليومية؛ ما أثر سلبًا عليهم وعلى عائلاتهم، مضيفة أن هؤلاء العمال أجانب.

وسبق أن أعلن الموظفون والعاملون بالشركة، في 12 ديسمبر 2021، رفضهم نقل اختصاصات شركات الخدمات العامة للنظافة إلى البلديات، مطالبين رئيس الحكومة بسحب القرار لما فيه من ظلم وضياع حقوق العاملين بالشركة.

تكدس القمامة في شوارع بني وليد بسبب توقف شركة خدمات النظافة عن العمل. (الإنترنت)
تكدس القمامة في شوارع بني وليد بسبب توقف شركة خدمات النظافة عن العمل. (الإنترنت)
تكدس القمامة في شوارع بني وليد بسبب توقف شركة خدمات النظافة عن العمل. (الإنترنت)
تكدس القمامة في شوارع بني وليد بسبب توقف شركة خدمات النظافة عن العمل. (الإنترنت)
تكدس القمامة في شوارع بني وليد بسبب توقف شركة خدمات النظافة عن العمل. (الإنترنت)
تكدس القمامة في شوارع بني وليد بسبب توقف شركة خدمات النظافة عن العمل. (الإنترنت)
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