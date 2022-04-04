«التخطيط» تبحث التعاون مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، التعاون مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وإعداد ميزانيات خطط التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء، عُقد في ديوان وزارة التخطيط، ضم الوزير المكلف تسيير مهام الوزارة محمد يوسف الزيداني، وجورجيت غانيون الأمين العام المساعد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش سبل تطوير التعاون مع المنظمة حول إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

وأوضح الزيداني أن الوزارة أعدت تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول لليبيا 2020م حول أهداف التنمية المستدامة 2030م المعد من قبل اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط.

وأكدت جورجيت «سعادتها لما استمعت إليه من الوزير حول استعداد الوزارة التام بالتعاون باعتبارها المسؤولة عن إعداد خطط التنمية والميزانيات المنفذة لها».

وأوضح البيان أن الاجتماع انتهى بتحديد موعد الاجتماع على المستوى الفني للوزارة مع فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ممثلًا في مكتب التعاون الفني.

جانب من اجتماع الوزير المكلف تسيير مهام الوزارة محمد يوسف الزيداني، وجورجيت غانيون الأمين العام المساعد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع الوزير المكلف تسيير مهام الوزارة محمد يوسف الزيداني، وجورجيت غانيون الأمين العام المساعد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع الوزير المكلف تسيير مهام الوزارة محمد يوسف الزيداني، وجورجيت غانيون الأمين العام المساعد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)