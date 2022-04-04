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عون يناقش دور قطاع النفط في برامج التنمية المستدامة مع عمداء 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 07:34 مساء
عون يناقش دور قطاع النفط في برامج التنمية المستدامة مع عمداء 5 بلديات
لقاء عون مع عمداء بلديات سوق الجمعة وصرمان والعجيلات والزهراء وأحد أعيان الزاوية. (وزارة النفط والغاز)
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ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الإثنين، مع عمداء خمس بلديات، دور قطاع النفط في ما يخص برامج التنمية المستدامة في البلديات التي يقع فيها نشاط قطاع النفط، وضرورة عدالة التوزيع، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة النفط والغاز عمداء بلديات صرمان عبدالمجيد أبونتيشة، وسوق الجمعة، حسام بالحاج، والعجيلات سالم بالرحال والزهراء ناصر أبوقديرة، بالإضافة إلى البشتي الزحوف أحد أعيان الزاوية.

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وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش أهم القضايا التي تهم المواطن ومن بينها قطاع النفط ودوره كمصدر رئيسي لدخل البلاد، وأهمية العمل حسب التشريعات النافذة.

وأضافت أن الوزير محمد عون أشاد في ختام الاجتماع بعمداء البلديات الحاضرين وشكرهم على دعهم وحسهم الوطني وحرصهم على أهمية عمل المؤسسات المختلفة لما فيه صالح الوطن.

لقاء عون مع عمداء بلديات سوق الجمعة وصرمان والعجيلات والزهراء وأحد أعيان الزاوية. (وزارة النفط والغاز)
لقاء عون مع عمداء بلديات سوق الجمعة وصرمان والعجيلات والزهراء وأحد أعيان الزاوية. (وزارة النفط والغاز)
لقاء عون مع عمداء بلديات سوق الجمعة وصرمان والعجيلات والزهراء وأحد أعيان الزاوية. (وزارة النفط والغاز)
لقاء عون مع عمداء بلديات سوق الجمعة وصرمان والعجيلات والزهراء وأحد أعيان الزاوية. (وزارة النفط والغاز)
لقاء عون مع عمداء بلديات سوق الجمعة وصرمان والعجيلات والزهراء وأحد أعيان الزاوية. (وزارة النفط والغاز)
لقاء عون مع عمداء بلديات سوق الجمعة وصرمان والعجيلات والزهراء وأحد أعيان الزاوية. (وزارة النفط والغاز)
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