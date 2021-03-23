ليبيا تعول على تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب الدولية لتحقيق الأمن المائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 07:11 مساء
نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المكلف محمد المبروك. (البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة)

تعول ليبيا على تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية من أجل المساعدة في وضع استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن المائي من أجل ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه للعام 2030، وفق ما حددته الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المكلف، محمد المبروك، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الاثنين، حول المياه ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

ونبه المبروك في كلمته، بحسب بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، إلى المخاطر التي تُهدد البلدان التي تعاني شحاً في المياه، واتساع رقعة الجفاف والتصحر، الأمر الذي يهدد أمنها الغذائي ويدفع المتضررين للهجرة غير القانونية المحفوفة بالمخاطر.

ودعا المبروك في كلمته «إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير الشراكات على جميع المستويات بغية المساعدة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتصل بالمياه».

وأضاف «أن ليبيا تشهد شحاً شديداً في المياه، وحاولت معالجة المشكلة من خلال تنفيذ مشروع النهر الصناعي لضخ المياه من أقصى الجنوب إلى المدن في الشمال» لكن «هذا المشروع مع أنه يُسهم في حل المشكلة، إلا أن العوامل الفنية التي يعتمد عليها، وعمره الافتراضي وتكلفته العالية تطرح تحديات عديدة يصعب أحيانا الاستجابة لها بالسرعة التي تكفل عدم توقف امدادات هذا الشريان الحيوي».

وأكد المبروك أن قطاع المياه من القطاعات التي «تنتظر وضع استراتيجية شاملة كفيلة بتحقيق الأمن المائي في البلاد، من خلال تنويع مصادر المياه واستدامتها على أسس فنية وعلمية»، منوها إلى «أن ليبيا تعوّل على تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذا الشأن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القطراني يصل بنغازي لإتمام إجراءات تسلم السلطة مع الحكومة الموقتة
ليبيا
تلميح إلى احتمالية استخدام «أسترازينيكا» بيانات «قديمة» في تجاربها السريرية ...
دولى
10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
ليبيا تواصل تربعها على عرش «الأكثر سعادة» مغاربيا.. وتقرير أممي يوضح السبب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي