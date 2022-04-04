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الخضروات والفاكهة إلى غلاء جديد في سوق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 04 أبريل 2022, 02:14 مساء
الخضروات والفاكهة إلى غلاء جديد في سوق سرت
خضر وفواكه في سرت. (بوابة الوسط)
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واصلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعها في سرت، اليوم الإثنين، ثالث أيام شهر رمضان الكريم. 

ورصد مراسل «بوابة الوسط» ارتفاعات في أسعار أغلبية أصناف الخضروات والفاكهة، فيما شهد السوق ارتفاعا في أسعار الفاكهة (موز وتفاح وكمثرى) بارتفاع 4 دنانير عن الأسبوع الماضي.

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أولا: الخضروات
- الفلفل الحار (الكيلو): 10 دنانير.
- الفلفل الحلو (الكيلو): 10 دنانير.
- فلفل الهريسة (الكيلو): 18 دينارا.
- الثوم الوطني (الكيلو): 10 دنانير.
- البصل (الكيلو): 2.5 و 3.5 دينار.
- بصل شتل (الربطة): ديناران.
- بازلاء (الكيلو): 5 دنانير.
- الباذنجان (الكيلو): 5 دنانير.
- البنجر الطرف: 3 دنانير.
- الكوسة (الكيلو): 5 دنانير.
- ليم (الكيلو): 4 دنانير.
- بطاطا (الكيلو): (2 إلى 3 دنانير).
|- ملفوف أحمر: 3 دنانير.
- ملفوف أبيض (الكيلو): 3 دنانير.
- خيار الكيلو 5 دنانير.
- طماطم (الكيلو): 5 دنانير.
- السلاطة (الكيلو): 4 دنانير.
- معدنوس (الربطة): ديناران.
- الكسبر (الربطة): ديناران.
- جزر (الربطة): ديناران.
- الجرجير (الربطة): ديناران.
- الفول الكيلو: 2.5 دينار.
- فجل الربطة: ديناران.
- بكيوة (الكيلو): 3 دنانير.
- السلق (الربطة): ديناران.

ثانيا: الفاكهة
- الموز (الكيلو): 9 دنانير.
- التفاح (الكيلو): 8 و11 و12 دينارا.

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