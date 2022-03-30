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الغلاء يضاعف أسعار الدقيق والزيت واللحوم في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 03:43 مساء
الغلاء يضاعف أسعار الدقيق والزيت واللحوم في زوارة
محل سلع غذائية في زوارة. (بوابة الوسط)
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 ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة زوارة وسط موجة غلاء ضربت البلاد قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك. وتضاعفت أسعار زيت الطعام والدقيق، إذ وصلت قيمة الزيادة إلى 15 دينارا في سعر لحم الخروف الوطني، وكما الحال في العاصمة طرابلس كان الانخفاض من نصيب أسعار البيض. 

وقال متعاملون وأرباب أسر اتصلت بهم «بوابة الوسط»، فقد زاد سعر لحم الأبقاربواقع 7 دنانير، ليرتفع إلى 45 دينارا مقابل 38 دينارا في فبراير الماضي، أما الخروف (الوطني) فقد قفز بواقع 15 دينارا ليصل إلى 50 دينارا مقابل34 دينارا سجله في الشهر الماضي، وكذلك زاد سعر الدجاجة الواحدة إلى 12 دينارا مقابل 8 دنانير.

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، تضاعف سعر كيلو دقيق إلى 4 دنانير مقابل السعر السابق في شهر فبراير الماضي، البالغ دينارين اثنين، كما زاد سعر لتر زيت الطعام بواقع 6.5 دينار ليصل إلى 13 دينارا مقابل 7.5 دينار.
وصعدت علبة الطماطم إلى 4 دنانير مقابل سعرها السابق 2.5 دينار، كما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 4 دنانير مقارنة بسعره السابق، البالغ 2.5 دينار، وكان الارتفاع أيضا من نصيب الأرز الذي وصل إلى 4 دنانير للكيلو مقابل 3 دنانير الشهر الماضي.

ورغم موجة الغلاء التي تجتاح زوارة والمدن الليبية، جاء انخفاض سعر طبق البيض إلى 11 دينارا مقابل السعر السابق البالغ 13 دينارا، وهو ما أرجعه تجار إلى ارتفاع الحرارة، كما انخفض أيضا سعر 400 غرام مكرونة إلى 11 دينارا مقابل 13 دينارا.

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وتحاول حكومة الوحدة الوطنية احتواء أزمة غلاء الأسعار التي تجتاح البلاد، ويوم الخميس الماضي قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

ونص القرار رقم 376 لسنة 2022، على تحديد سعر السلع وفق الآتي:
- مكرونة (كيلو) 3 دنانير.
- الأرز (كيلو) بسعر 3.5 دينار.
- الدقيق (قنطار) 2.8 دينار.
- زيت عباد الشمس (لتر) 8 دنانير.
- زيت ذرة (لتر) 10 دنانير.
- طماطم معلب (400 غرام) 3 دنانير.
- بيض (بدون تغليف) 11 دينارا.
- حليب (لتر) 3.5 دينار.

بدوره، يطالب صندوق موازنة الأسعار بضرورة إعادة تفعيل دوره كـ«سلة غذائية للمواطنين»، وينتظر متابعون للأسواق الليبية تفعيل الخطوات التي دعت إليها الحكومة لاحتواء موجة التضخم الذي ضرب الأسواق الليبية، عندما أوصى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بتخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد وفقا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة.

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