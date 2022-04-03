وزيرة الثقافة في «حكومة باشاغا» تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

أدت وزيرة الثقافة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتورة صالحة التومي بشير الدروقي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، تمهيدًا لمباشرة عملها، وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

والتومي هي الوزير رقم 11 من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، التي تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في القبة منذ الثالث من مارس الماضي.

والوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية في القبة هم وزراء: الرياضة عبدالله غويلة، والخارجية حافظ قدور، والداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، والحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، والتربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، والصحة عثمان عبدالجليل محمد.

- وزير الطيران المدني بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

- وزير الرياضة بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

- وزير الخارجية بـ«حكومة باشاغا» يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

- وزيران بـ«حكومة باشاغا» يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة

ولم يتمكن هؤلاء الوزراء في حكومة باشاغا من الالتحاق بجلسة أداء اليمين، التي عقدها مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق يوم الثالث من مارس الجاري. فيما لم تتمكن الحكومة من استلام المقار الوزارية في العاصمة طرابلس على خلفية رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

ومع ذلك، يؤكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن حكومته لن تكون موازية وستعمل قريبًا من العاصمة طرابلس بعد أن تتسلم المقار الحكومية بشكل سلمي وفقًا للقانون.

وزيرة الثقافة في «حكومة باشاغا» مع المستشار عقيلة صالح عقب أداء اليمين الدستورية. الأحد 3 أبريل 2022 (مجلس النواب)

وزيرة الثقافة في «حكومة باشاغا» أثناء أداء اليمين الدستورية أمام المستشار عقيلة صالح في القبة. الأحد 3 أبريل 2022 (مجلس النواب)