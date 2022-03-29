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وزير الطيران المدني بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 11:06 صباحا
وزير الطيران المدني بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)
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أدى وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، هشام عبدالله أبوشكيوات، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

جرى ذلك في مكتب عقيلة بمدينة القبة، الثلاثاء، حسب تصريح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، المنشور على موقع المجلس الإلكتروني.

ولم يتمكن أبوشكيوات من الالتحاق بجلسة أداء اليمين، التي عُقدت في مدينة طبرق في الثالث من مارس الجاري.

وبذلك يصبح الوزير الـ11 في حكومة باشاغا، الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام عقيلة في القبة بعد وزراء: الرياضة عبدالله غويلة، والخارجية حافظ قدور، والداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، والحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، والتربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة إنتصار عيسى سالم عبود، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، والصحة عثمان عبدالجليل محمد.

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