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وزيران بـ«حكومة باشاغا» يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 07:09 مساء
وزيران بـ«حكومة باشاغا» يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة
مراسم أداء اليمين لوزيري الداخلية والحكم المحلي بحكومة باشاغا أمام المستشار عقيلة صالح في القبة، الثلاثاء 8 مارس 2022. (مجلس النواب)
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أدى كل من وزير الداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، ووزير الحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباشرة مهامهما، وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وبالإضافة إلى وزيري الداخلية والحكم المحلي في حكومة باشاغا، أدى خمسة وزراء التربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، اليمين الدستورية أمام المستشار عقيلة صالح في القبة، مساء أمس الإثنين، تمهيدًا لمباشرة أعمالهم.

وسبق الوزراء السبعة في حكومة باشاغا، وزير الصحة عثمان عبدالجليل محمد، الذي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة أيضا، وذلك بعدما تعذر وصول الوزراء الثمانية إلى طبرق للالتحاق بزملائهم الذين أدوا اليمين رفقة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، يوم الخميس الماضي، أمام مجلس النواب.

باشاغا يعتزم التوجه إلى طرابلس خلال يومين واستلام السلطة «بقوة القانون»
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في كلمة بثت على صفحته في موقع «فيسبوك»، ليل «الإثنين - الثلاثاء»، إن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة «بقوة القانون وليس بقانون القوة»، مؤكدًا أنها لن تكون موازية؛ وإنما تمثل البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

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وتعهد باشاغا بأن تستعين حكومته بخبرات ليبية من كل الأطراف سواء من «النظام السابق أو (ثوار) فبراير» من أجل وضع خطط العمل للمرحلة المقبلة، مشددًا على أنه لن يكون هناك إقصاء لأحد في المرحلة المقبلة.

الدبيبة يطلع البعثات الدبلوماسية على خطته لإجراء الانتخابات
لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الـ30 من يونيو المقبل لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس الماضي.

واليوم، عقد الدبيبة اجتماعًا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا أطلعهم فيه على خطته لإجراء الانتخابات، مؤكدًا تناغمها مع خطة الأمم المتحدة وخارطة الطريق، وشدد كذلك على ضرورة احترام إرادة الشعبي الليبي وتمكين من اختيار ممثليه في السلطة عبر الانتخابات.

واقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل أيام على مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوًا لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات على أن يسمي المجلسان ممثليهما في اللجنة بموعد أقصاه اليوم الثلاثاء، وذلك في مبادرة منها لاحتواء التصعيد بين الأطراف السياسية.

وزيران بـ«حكومة باشاغا» يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة
وزيران بـ«حكومة باشاغا» يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة
وزيران بـ«حكومة باشاغا» يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة
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