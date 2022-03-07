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5 وزراء من «حكومة باشاغا» يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 10:47 مساء
5 وزراء من «حكومة باشاغا» يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
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أدى خمسة وزراء في الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته في القبة، مساء اليوم الإثنين، تمهيدًا لمباشرة أعمالهم.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الوزراء الذين أدوا اليمين اليوم هم: وزير التربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، ووزير الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي.

ويوم السبت، أدى وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل محمد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمكتب الأخير في مدينة القبة.
جاءت هذه الخطوة بعد تعذر التحاق هؤلاء الوزراء بزملائهم الذين أدوا اليمين رفقة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، يوم الخميس الماضي، أمام مجلس النواب في مدينة طبرق.

توقيف 3 وزراء من حكومة باشاغا قبل سفرهم إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب
وقال باشاغا، في كلمته أمام مجلس النواب الخميس الماضي، إن إحدى المجموعات المسلحة قامت بتوقيف وحجز حرية وزير الخارجية حافظ قدور، ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي، ووزير التعليم التقني فرج خليل عندما كانوا يستعدوا للسفر من مدينة مصراتة عبر البر إلى طبرق لأداء اليمين القانونية.

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وأكد باشاغا احتفاظه ووزراء الحكومة بحقوقهم «القانونية في محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة القانونية»، مشيرًا إلى أن حكومته ستباشر «دراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة».

الدبيبة يرفض تسليم السلطة قبل الانتخابات البرلمانية
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الـ30 من يونيو المقبل لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في يلبيا الخميس الماضي.

ومع تصاعد الأزمة السياسية، اقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، على مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوًا لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات على أن يسمي المجلسين ممثليهم في اللجنة بموعد أقصاه غدًا الثلاثاء.

وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
وزراء حكومة باشاغا الذين أدوا اليمين أمام عقيلة صالح في القبة، الإثنين 7 مارس 2022. (مجلس النواب)
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