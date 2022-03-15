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وزير الخارجية بـ«حكومة باشاغا» يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 07:01 مساء
وزير الخارجية بـ«حكومة باشاغا» يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب
قدور أثناء أدائه اليمين أمام الدستورية أمام المستشار عقيلة صالح في القبة، الثلاثاء 15 مارس 2022. (فيديو بثه المركز افعلامي لرئيس مجلس النواب)
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أدى وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، ليبدأ مهامه اعتبارًا من اليوم، وفقًا لما نشره المركز الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

ولم يتمكن قدور من الالتحاق بجلسة أداء اليمين الدستورية رفقة وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، خلال الجلسة التي عقدت في مدينة طبرق يوم 3 مارس الجاري، بسبب توقيفه ووزيرين آخرين من الحكومة في مدينة مصراتة أثناء محاولتهم السفر برًا إلى طبرق.

والخميس الماضي، نفى قدور استقالته من الحكومة ردًا على ما أثير بالخصوص، معتبرًا أن الغرض من تلك «الشائعات» هو «التحريض والفتنة»، حسب تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» في 2 مارس.

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وقدور هو تاسع وزير في حكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة بعد وزراء: الداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، والحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، والتربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، والصحة عثمان عبدالجليل محمد.

ومنذ أداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لم تعلن الحكومة الجديدة رسميًا مباشرة أعمالها، بينما يؤكد رئيسها فتحي باشاغا إصراره على العمل من العاصمة طرابلس رغم إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات تشريعية تفرز برلمانًا جديدًا يكلف حكومة تتسلم السلطة.

وزير الخارجية بـ«حكومة باشاغا» يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب
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