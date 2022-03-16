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وزير الرياضة بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 01:36 مساء
وزير الرياضة بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب
غويلة يصافح عقيلة عقب أدائه اليمين الدستورية في مكتب الأخير بالقبة، 15 مارس 2022، (مجلس النواب)
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أدى وزير الرياضة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبدالله غويلة، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

جرى ذلك في مكتب عقيلة بمدينة القبة أمس الثلاثاء، حسب تصريح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، المنشور على موقع المجلس الإلكتروني.

ولم يتمكن غويلة من الالتحاق بجلسة أداء اليمين، التي عُقدت في مدينة طبرق في الثالث من مارس الجاري.

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وغويلة هو الوزير العاشر في حكومة باشاغا، الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة بعد وزراء: الخارجية حافظ قدور، والداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، والحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، والتربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد، والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، والصحة عثمان عبدالجليل محمد.

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