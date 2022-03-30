سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة في إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير بنغلادش لدى ليبيا شميم الزمان قدرة بلاده على مد ليبيا بالعمالة الماهرة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، ودعم القطاع الصحي بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، السفير البنغلادشي «لبحث آفاق التعاون في عديد المجالات بين ليبيا وبنغلادش، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين»، حسب بيان للمجلس الرئاسي. وأكد اللقاء - وفق البيان - «تفعيل اتفاقات التعاون السابقة المبرمة بين ليبيا وبنغلادش، ومنها اتفاقات التبادل التجاري والاقتصادي».

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من جهة أخرى، بحث اللافي، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، حاتم الكاديكي، الخطوات التي اتخذتها اللجنة بشأن المحتجزين والمفقودين والجثامين مجهولة الهوية، في المنطقتين الشرقية والغربية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية.