Atwasat

اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 11:25 مساء
اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز
اللافي خلال اجتماعه مع لجنة وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة، 6 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى «التعامل بجدية ومسؤولية» مع مقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الخاص بوضع القاعدة الدستورية.

وبحث اللافي مع وليامز، اليوم الجمعة، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث أكد اللافي ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار، وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.

كما أشار إلى أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.

- الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات
- «حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها إجراء الانتخابات دون تأخير
- 5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف
- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

ورحب الطرفان، خلال الاجتماع، بمقترح تشكيل المجلسين لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من 2.5 مليون ليبي في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.

مبادرة وليامز للوصول إلى قاعدة دستورية
وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)

33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا

عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن ...
الكيلاني تبحث تطورات صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين
الكيلاني تبحث تطورات صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين
5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف
5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف
«حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها إجراء الانتخابات دون تأخير
«حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها إجراء ...
الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات
الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
المنفي يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات
المنفي يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات...
اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز
اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع ......
الدبيبة يبحث مع غوتيريس دعم جهود وليامز للمضي في المسار الانتخابي
الدبيبة يبحث مع غوتيريس دعم جهود وليامز للمضي في المسار ......
الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات
الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء ......
«حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها إجراء الانتخابات دون تأخير
«حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط