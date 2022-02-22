اللافي يجتمع مع أعضاء من لجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، خلال اجتماع مع عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض الخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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وأكد اللافي، خلال الاجتماع، «استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية».

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، يجتمع مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». (صفحة المجلس على فيسبوك)

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، يجتمع مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». (صفحة المجلس على فيسبوك)

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، يجتمع مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». (صفحة المجلس على فيسبوك)