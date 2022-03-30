وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مدينة بنغازي شحنة السيولة النقدية الرابعة بقيمة 100 مليون دينار.

ووصلت الشحنة إلى مطار بنينا الدولي أمس الثلاثاء، وستوزع على فروع مصارف المنطقة الشرقية، حسب بيان مصرف ليبيا المركزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الشحنة في إطار جدول الشحنات المبرمجة لنقلها إلى فرع المصرف المركزي في بنغازي، بقيمة مليار دينار.

وبدأ وصول السيولة إلى بنغازي منذ يوم السبت الماضي، وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، حيث أصبح إجمالي المبلغ المسلم 400 مليون دينار حتى الآن.