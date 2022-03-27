وصول شحنة السيولة الثانية من طرابلس إلى المصرف المركزي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الأحد، وصول الشحنة الثانية للسيولة النقدية إلى فرع المصرف في مدينة بنغازي لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في المنطقة الشرقية.

وأوضح المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الشحنة الثانية من السيولة النقدية تبلغ قيمتها 100 مليون دينار وصلت إلى مطار بنينا على دفعتين وتسلمها مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

وأكد المصرف المركزي أن هذه العملية تأتي «استمرارًا لبرنامج توحيد مصرف ليبيا المركزي، وبعد الاتفاق على مسار توفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بين المحافظ ونائب المحافظ ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك».

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كما أكد مصرف ليبيا المركزي أن هذه الشحنة تأتي في إطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار بدءًا من أمس السبت إلى المنطقة الشرقية وفقًا للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

واستلم فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي أمس السبت الشحنة الأولى من السيولة النقدية لتوزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.