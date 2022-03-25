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«المركزي» يرسل مليار دينار إلى المنطقة الشرقية غدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 12:19 مساء
«المركزي» يرسل مليار دينار إلى المنطقة الشرقية غدا
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، شروعه في إرسال شحنات سيولة إلى المصارف بالمنطقة الشرقية ابتداء من غدٍ السبت.

وتقدر قيمة هذه السيولة بنحو مليار دينار، وتأتي ضمن جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية بكل فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان وبالتنسيق بين محافظ المصرف المركزي ونائبه، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف.

وزاد إيقاف الرحلات الداخلية لأكثر من أسبوعين معاناة المواطنين في المنطقة الشرقية، حيث تدنت السيولة في مصارف المنطقة ما حال دون تلقيهم خدمات العلاج وشحن البضائع ولقاحات التطعيم.

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انخفاض حجم السيولة خارج المصارف في 2021
وتسلم المصرف التجاري الوطني، فرع أبوقرين، الإثنين الماضي، مليوني دينار قيمة سيولة نقدية للمصرف، على ما أفاد مصدر بقسم الحسابات الجارية بالمصرف «بوابة الوسط»، قائلًا إن السيولة النقدية مقدمة من إدارة الفروع مصراتة. والأسبوع الماضي، تسلم مصرف الوحدة الرئيسي سرت وفرع المصرف بالجامعة سيولة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار.

وأظهرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي للربع الرابع من العام 2021، أن حجم النقود (السيولة) خارج المصارف انخفض إلى 31.7 مليار دينار العام الماضي، مقابل 39.7 مليار دينار في العام 2020.

وحسب النشرة، فإن إجمالي المعروض النقدي في البلاد بلغ 100.6 مليار دينار حتى نهاية العام 2021. وأشارت بيانات «المركزي» إلى أن حجم النقود (السيولة) 97.3 مليار دينار، من بينها 65.5 مليار دينار ودائع تحت الطب، و31.7 مليار دينار عملة خارج المصارف.

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