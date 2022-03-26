«المركزي»: تسليم 100 مليون دينار سيولة نقدية للمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي، اليوم أن مصرف ليبيا المركزي بنغازي تسلم الشحنة الأولى من السيولة بقيمة 100 مليون دينار، ليتولى توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية. وأشار المركزي، في بيان تلقته «بوابة الوسط» إلى وصول هذه الشحنة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي في وقت سابق اليوم السبت.

ونوه البيان بأن إرسال هذه الشحنة هو «استمرار لبرنامج توحيد مصرف ليبيا المركزي، وبعد الاتفاق على مسار توفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري مع قرب حلول شهر رمضان المبارك».

- مطار معيتيقة يعلن استئناف الرحلات الداخلية

- فرع «التجاري الوطني» سرت يتسلم مليوني دينار سيولة نقدية

- بيانات «المركزي»: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.8% العام الماضي

وتأتي هذه الشحنة في إطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار اعتبارًا من اليوم السبت، وفقًا للمواعيد المحددة والمتفق عليها، حسب بيان «المركزي».

شحنة السيولة النقدية في مطار بنينا ببنغازي، 26 مارس 2022. (المصرف المركزي)

شحنة السيولة النقدية في مطار بنينا ببنغازي، 26 مارس 2022. (المصرف المركزي)