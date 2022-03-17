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الدبيبة يؤكد لنورلاند دعمه «مبادرة وليامز» للخروج بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 05:01 مساء
الدبيبة يؤكد لنورلاند دعمه «مبادرة وليامز» للخروج بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات
لقاء الدبيبة ونورلاند في طرابلس، الخميس 17 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التأكيد على «دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة» عبر الانتخابات، وفق مكتبه الإعلامي.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء الدبيبة ونورلاند، اليوم الخميس، خُصص لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وآخر المستجدات السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن الدبيبة «أكد خلال اللقاء، حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

3 ملفات على أجندة محادثات الدبيبة ونورلاند في طرابلس
وناقش كل من الدبيبة ونورلاند خلال لقائهما في العاصمة طرابلس ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالتطورات السياسية وجهود احتواء الأزمة المتصاعدة في البلاد وسبل المضي نحو إجراء الانتخابات، وقطاع النفط وتوزيع الثروة، إضافة إلى الرحلات الجوية المتوقفة بين شرق وغرب ليبيا.

وطالب الدبيبة خلال لقائه مع نورلاند «كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات»، مشيرا «إلى وضع حكومة الوحدة الوطنية لخطة تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية للرفع من معدلات الإنتاج للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة».

- نورلاند يبحث مع الدبيبة منع اندلاع العنف وعودة الرحلات الداخلية
- نورلاند: أعربت للمنفي عن تقديري لدعمه مقترح وليامز بشأن القاعدة الدستورية
- استمرار توقف الرحلات بين «معيتيقة» ومطارات المنطقة الشرقية

من جهته، قال نورلاند إنه ناقش مع الدبيبة «الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف»، كما تطرق اللقاء إلى مسألة «التوزيع المسؤول للثروة النفطية لصالح كل الشعب الليبي»، مؤكدا «ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية» وفق تغريدات نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

وأشار نورلاند خلال لقائه مع الدبيبة إلى أن الآمال معقودة على دخول ليبيا «المراحل النهائية» للحكم الموقت، مشددًا على أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يطالب الليبيون بها.

نورلاند يشيد بدور «الرئاسي» في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة
وشارك نورلاند أمس الأربعاء، في لقاء عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي مع السفراء والمبعوثين الدوليين المعتمدين لدى ليبيا، خُصِّص لبحث جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف من الليبيين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي تغريدة سابقة اليوم، أعرب نورلاند عن تقديره دعم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمبادرة وليامز بشأن القاعدة الدستورية بالتعاون مع مجلسي النواب والدولة، مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه «الرئاسي» في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة.

الدبيبة خلال لقائه مع نورلاند في طرابلس، الخميس 17 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال لقائه مع نورلاند في طرابلس، الخميس 17 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
نورلاند خلال لقائه مع الدبيبة في طرابلس، الخميس 17 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
نورلاند خلال لقائه مع الدبيبة في طرابلس، الخميس 17 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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