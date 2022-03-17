استمرار توقف الرحلات بين «معيتيقة» ومطارات المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

لليوم الثالث عشر، لم تنطلق أي رحلة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات المنطقة الشرقية، وذلك وفق جداول الرحلات المنشورة بشكل يومي على صفحة إدارة المطار بموقع «فيسبوك».

وبالمثل، لم تنشر صفحة مطار بنينا الدولي في بنغازي أي جدول يتضمن رحلات داخلية خلال الفترة نفسها.

في حين، أكد مراسل «بوابة الوسط» استمرار الرحلات الجوية بشكل عادي من مطار معيتيقة إلى مطار سبها، والعكس.

وأوضح المراسل أن الرحلات توقفت يومًا واحدًا، مطلع شهر مارس الجاري، ثم عادت بانتظام.

وفي الثالث من مارس، أكد مصدر مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، في اتصال لـ«بوابة الوسط»، توقف رحلات الشركة الداخلية، قائلًا إن «إيقاف الرحلات حدث فجأة في المطارات، دون إخطار إداري رسمي بالخصوص».

ولا يزال متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون غلق الأجواء بين شرق وغرب البلاد، وهو ما يعتبره البعض قرارًا ذا طابع سياسي.

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يأتي هذا فيما لم يصدر أي تعليق رسمي، خاصة من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، إزاء الأمر، بينما دعت عدة جهات، منها الأمم المتحدة، إلى فتح الأجواء، وهو الأمر الذي أثاره أيضًا مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة حول حول الوضع الليبي أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء.

وأعرب ديلورينتيس عن قلقه بشأن إغلاق المجال الجوي أمام السفر الجوي الداخلي، قائلًا: «من أجل منع الانقسام، ندعو إلى الاستئناف الفوري للرحلات الجوية»، كما دعا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى «الكف عن تسييس أو التدخل في عمل المؤسسات السيادية الليبية».