نورلاند يبحث مع الدبيبة منع اندلاع العنف وعودة الرحلات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منع اندلاع أعمال عنف، إضافة إلى إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس الخميس؛ حيث قال إنه ناقش مع الدبيبة «الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».

كما تطرق اللقاء إلى مسألة «التوزيع المسؤول للثروة النفطية لصالح كل الشعب الليبي»، وفق تغريدة نورلاند، الذي أكد «ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية».

ولليوم الثالث عشر، لم تنطلق أي رحلة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات المنطقة الشرقية، وذلك وفق جداول الرحلات المنشورة عبر صفحة إدارة المطار على موقع «فيسبوك»، كما لم تنشر صفحة مطار بنينا الدولي في بنغازي أي جدول يتضمن رحلات داخلية خلال الفترة نفسها.

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وأشار نورلاند إلى أن الآمال معقودة على دخول ليبيا «المراحل النهائية» للحكم الموقت، مشددًا على أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما يطالب الليبيون بها.

نورلاند يشكر المنفي على دعمه مبادرة وليامز

وخلال تغريدة سابقة اليوم، أعرب نورلاند عن تقديره دعم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بشأن القاعدة الدستورية.

وأبدى نورلاند تقديره للمنفي على دعمه مقترحات وليامز بشأن تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية، مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه «الرئاسي» في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة.

صورة أخرى لنورلاند خلال اللقاء.