مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر خاص لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيعقد يوم غد الأربعاء جلسة تشاورية، مع سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا والمعنيين بعملية برلين وأبرزهم سفراء الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، والمملكة المتحدة كارولين هوريندال، وفرنسا باتريس لورابين دوهلين، وإيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وألمانيا ميخائيل أونماخت.

ولم يفصح المصدر عن المواضيع التي ستكون محور الجلسة التشاورية، لكن من المرجح أن تتمحور حول الأزمة السياسية القائمة جراء وجود حكومتين في البلاد، بعد تكليف وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الاعتراف بها، إلى جانب بحث ما يجب أن يتخذ بشأن إجراء الانتخابات، التي كان موعدها مقررًا في 24 ديسمبر 2022.

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واستقبل المنفي خلال الأيام الماضية في لقاءات منفصلة سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وكذلك المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وتمحورت محادثاته معهم حول المستجدات السياسية وسبل استئناف العملية الانتخابية والمضي قدمًا في عملية المصالحة الوطنية التي يرعاها المجلس الرئاسي.