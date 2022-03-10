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المنفي للسفيرة البريطانية: «مبادرة وليامز» خطوة مهمة نحو الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 10 مارس 2022, 03:46 مساء
المنفي للسفيرة البريطانية: «مبادرة وليامز» خطوة مهمة نحو الانتخابات
لقاء المنفي والسفيرة البريطانية في طرابلس، الخميس 10 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، بشأن إيجاد قاعدة دستورية «خطوة مهمة، نحو التوافق من أجل إنجاح الانتخابات».

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، والذي خُصِّص لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

المنفي يناقش مع السفيرة البريطانية سبل دفع العملية السياسية
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي ناقش مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود المملكة المتحدة للمساهمة في حل الأزمة الليبية، وسُبل دفع العملية السياسية، وذلك «من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء استعرض أيضًا مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين ليبيا وبريطانيا، والعمل على تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وجدد المنفي خلال اللقاء «تأكيده على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات، وتحقيق رغبات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات»، فيما أشادت السفيرة البريطانية من جهتها بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، مؤكدةً استمرار دعم بلادها لكل جهود المجلس الرئاسي لتعزيز الاستقرار.

وليامز تقترح لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات
واقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل أيام تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحددت وليامز في مبادرتها الثلاثاء الماضي (8 مارس الجاري)، موعدًا أخيرًا لانتظار الرد السريع من المجلسين وتسمية ممثليهم في اللجنة، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

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