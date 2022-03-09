السفيرة البريطانية تؤكد للافي أهمية إعداد قاعدة دستورية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، حيث أكدت أهمية إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء، صباح الأربعاء، تناول جهود بريطانيا لدعم الاستقرار في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء سبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.

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وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، ضرورة استعادة زخم الانتخابات، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين، مشيرا إلى أهمية مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، باعتبارها حلا للأزمة، والتي رحب بها المجلس الرئاسي.

من جهتها، عبرت السفيرة البريطانية، عن دعم بلادها الكامل لكل الجهود الليبية والدولية، لتعزيز الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، مشيدةً بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.