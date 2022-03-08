المنفي يبحث مع سفيري إيطاليا وألمانيا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفيري ألمانيا ميخائيل أونماخت، وإيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، تطورات الأوضاع السياسية في مصر.

وناقش المنفي، مع السفير الألماني، آليات دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، وفق بيان للمجلس اليوم.

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فيما أشاد المنفي، خلال اللقاء، بجهود ألمانيا في إيجاد حل للأزمة الليبية، من خلال مؤتمري برلين 1 و2، وبمشاركة كل الأطراف السياسية وعبر المسارات السلمية.

المنفي يبحث مع السفير الإيطالي جهود تسوية الأزمة الليبية

في سياق متصل، ناقش المنفي مع السفير الإيطالي، جهود الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، «تعزز الأمن والسلام والاستقرار في البلاد»، وتقودها إلى إجراء انتخابات «شفافة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع»، وفق بيان منفصل للمجلس اليوم.

وبحث الاجتماع كذلك جهود الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، ومن بينها إيطاليا، وفق البيان.

وأكد المنفي، استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف للوصول إلى توافق يجمعهم، «لتجنيب البلاد أي صراع جديد».

من جانبه، أكد السفير الإيطالي حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف، للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء.

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمالدي, 8 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)