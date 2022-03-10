فرنسا تؤكد دعمها إجراء الانتخابات بتوافق الليبيين على قاعدة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت فرنسا دعمها لـ«إجراء الاستحقاقات الانتخابية بتوافق جميع الليبيين على قاعدة دستورية، وصولا لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء الموقف الفرنسي على لسان سفيرتها لدى ليبيا، باتريس لورابين دوهلين، خلال لقائها، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والسفيرة الفرنسية بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي للسفيرة الفرنسية عمق العلاقات التي تربط البلدين، معربا عن تطلعه إلى مزيد التعاون بما يسهم في تحقيق الاستقرار بليبيا.

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من جهتها، أكدت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع ليبيا، ودعم الاستقرار في ليبيا، مشيدة بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.

والتقى المنفي في وقت سابق اليوم كل من سفراء المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا، وناقش معهم التطورات الأخيرة في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية ودعم مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا بشأن مقترحها للوصول إلى قاعدة دستورية.

واقترحت وليامز نهاية الأسبوع الماضي، على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوا بواقع 6 عن كل مجلس تجتمع منتصف الشهر الجاري من أجل التوافق على قاعدة دستورية للتمهيد لإجراء الانتخابات.