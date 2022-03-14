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شركة الراحلة: لا أزمة في الوقود ولا مبرر للازدحام أمام المحطات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 12:14 صباحا
شركة الراحلة: لا أزمة في الوقود ولا مبرر للازدحام أمام المحطات
طوابير سيارات أمام محطات البنزين في سرت, (بوابة الوسط)
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قالت شركة الراحلة للخدمات النفطية إن الوقود متوفر في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، نافية وجود أي أزمة أو مبرر للازدحام أمام المحطات.

وذكرت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «لا توجد أزمة في الوقود، وهو متوفر في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وأن عمليات التشغيل وتزويد محطات الوقود التابعة للشركة تسير بشكل اعتيادي ولا يوجد أي مبرر للازدحام».

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جاء بيان الشركة التي تعتبر واحدة من أكبر شركات توزيع وتسويق الوقود في ليبيا، بعد ملاحظة شح البنزين في سرت، بدءًا من سلطان شرقًا وحتى الوشكة غربًا وأبوهادي جنوبًا.

فيما قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، إن هناك وعودًا بالخصوص منذ أكثر من شهر واتصالات مكثفة مع إدارات شركة الخدمات النفطية وخدمات الطرق السريعة والشرارة والراحلة أيضًا في مسعى لحل الأزمة.

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