سرت تعاني شح البنزين.. طوابير أمام المحطات والغالون يسجل 40 دينارا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تشهد منطقة سرت، أزمة كبيرة تتمثل في شح البنزين بمحطاتها المنتشرة من سلطان شرقًا وحتى الوشكة غربًا وأبوهادي جنوبًا، فيما ترجع هذه الأزمة إلى تخفيض فرع مستودع البريقة الوسطى مصراتة، حصة محطات سرت من 12 شاحنة بنزين يوميًّا، إلى 4 فقط، سعتها 40 ألف لتر بنزين.

وقالت مصادر متطابقة بسرت إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن أصحاب السيارات في المدينة يعانون ظروفًا صعبة بسبب الوقوف لوقت طويل في طوابير بسياراتهم، أمام المحطات، لأكثر من يوم ويومين للحصول عل بنزين.

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فيما علق مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، على الأزمة قائلًا إن عميد بلدية سرت، أجرى عديد الاتصالات مع شركة البريقة الوسطى مصراتة، بهدف زيادة حصة محطات سرت من البنزين، مضيفًا أن هناك وعودًا بالخصوص من أكثر من شهر واتصالات مكثفة مع إدارات شركة الخدمات النفطية وخدمات الطرق السريعة والشرارة والراحلة أيضًا في مسعى لحل الأزمة.

وتضم منطقة سرت وضواحيها أكثر من عشرين محطة بنزين، فيما وصل سعر غالون البنزين سعة عشرين لترًا، إلى 40 دينارًا بالسوق السوداء في سرت.

طوابير سيارات أمام محطات البنزين في سرت, (بوابة الوسط)