انفراجة في أزمة غاز الطهي بسرت بعد وصول شحنة تحوي 1500 أسطوانة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شهدت مدينة سرت انفراجة في توافر أسطوانات غاز الطهي، مع وصول شحنة تحوي أكثر من 1500 أسطوانة موزعة على مركزين لتوزيع غاز الطهي.

وقال مراقب الاقتصاد بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الشحنة من غاز الطهي خُصصت لخمس جمعيات تعاونية استهلاكية، بقيمة خمسة دنانير لاستبدال الأسطوانة، في الوقت الذي تباع فيه بالسوق السوداء بـ 40 دينارًا.

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وشهدت مدينة سرت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، أزمة في توفير أسطوانات غاز الطهي، والتي وصلت إلى 40 دينارًا في السوق الموازية للأسطوانة الواحدة.