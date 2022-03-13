المنفي يلتقي رئيس «العدالة والبناء» وعددا من أعضاء الحزب

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، وعددًا من أعضاء الحزب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي ورئيس وأعضاء حزب العدالة والبناء جرى خلاله تبادل الآراء حول التطورات السياسية في البلاد.

وأضاف أن المنفي ناقش مع أعضاء حزب العدالة والبناء، أهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة آمنة ومستقرة.

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يأتي اللقاء في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية تفاقمت إثر تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وتكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية نهاية يونيو المقبل.

وأدى أغلب وزراء حكومة باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح، لكنها لم تتمكن من الانتقال إلى طرابلس بعد رفض الدبيبة تسليم السلطة وتمسكه بموقفه.

لكن المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز رجحا إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا لتسوية أزمة السلطة التنفيذية.