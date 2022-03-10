شركة الكهرباء: أكثر من 85% نسبة إنجاز أعمال التركيبات للوحدة الأولى بمشروع طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، أن نسبة إنجاز أعمال التركيب للوحدة الأولى بمشروع طبرق الاستعجالي «وصلت إلى أكثر من 85%»، متوقعة دخولها على الشبكة الكهربائية في «شهر مايو 2022».

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» تركيب التوربينة والمحول الرئيسي والمولد والمحولات المساعدة على القواعد المخصصة لها بالوحدة الأولى لمشروع طبرق الاستعجالي التي تعد باكورة العمل في المشروع، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في الوحدة الثانية بالمشروع «وصلت إلى أكثر من 50%».

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ويتكون مشروع طبرق الاستعجالي من أربع وحدات بقدرة إجمالية 740 ميغاوات بواقع 185 ميغاوات لكل وحدة توليد، وينفذ المشروع شركة «إينكا» اليونانية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء حرصها على وضع المواطن في صورة الجهود التي تقوم بها للرفع من كفاءة الشبكة وصولا إلى أفضل وضع تشغيلي بها، كما أكدت حرصها على استكمال المشروع حسب المدة الزمنية المخطط لها.