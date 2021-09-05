«الكهرباء»: الانتهاء من صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم بمحطة طبرق الغازية

عمليات صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم بمحطة طبرق الغازية, 5 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم للوحدة الأولى لمشروع محطة كهرباء طبرق الغازية.

ونشرت الشركة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا من عمليات تنفيذ المشروع.

وفي 22 يوليو الماضي، وصلت التوربينة الأولى، إلى محطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء بقدرة 185 ميغاوات.

- وصول التوربينة الأولى لمحطة كهرباء طبرق بقدرة 185 ميغاوات

وقال مصدر مطلع من شركة الكهرباء بطبرق إلى «بوابة الوسط»، إن التوربينة الأولى تابعة لشركة «ميتكا» اليونانية، من أصل أربع توربينات قدرتها الإجمالية 740 ميغاوات.

وتابع المصدر أن المحطة ستحل مشكلة المنطقة الممتدة من امساعد شرقًا إلى البيضاء غربًا، وسوف تدخل على الشبكة العامة للكهرباء.

عمليات صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم بمحطة طبرق الغازية, 5 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)