وصول التوربينة الأولى لمحطة كهرباء طبرق بقدرة 185 ميغاوات

وصول التوربينة الأولى لمحطة كهرباء طبرق, 22 مايو 2021. (الإنترنت)

وصلت لميناء طبرق البحري، اليوم السبت، التوربينة الأولى، إلى محطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء بقدرة 185 ميغاوات.

وقال مصدر مطلع من شركة الكهرباء بطبرق إلى «بوابة الوسط»، إن التوربينة الأولى تابعة لشركة ميتكا اليونانية، من أصل أربع توربينات قدرتها الإجمالية 740 ميغاوات.

وأضاف المصدر أن التوربينة الأولى وصلت، اليوم، إلى ميناء طبرق البحري، في حضور العاملين بشركة الكهرباء وبلدية طبرق.

وتابع المصدر أن المحطة ستحل مشكلة المنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى البيضاء غربا، وسوف تدخل على الشبكة العامة للكهرباء.

وصول التوربينة الأولى لمحطة كهرباء طبرق, 22 مايو 2021. (الإنترنت)