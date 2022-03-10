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‏شركة «فيزا» توقع اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الخميس 10 مارس 2022, 06:39 مساء
‏شركة «فيزا» توقع اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية
مسؤولي مصرف الجمهورية وشركة «فيزا» خلال مراسة توقيع اتفاقية الشراكة. (الإنترنت)
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وقعت شركة «فيزا» العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء، وفق بيان أصدره المصرف الليبي، اليوم الخميس.

وقال مصرف الجمهورية إن الاتفاقية تهدف إلى بناء منظومة مستدامة للدفع عبر قنوات وقطاعات متعددة، والاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات الإلكترونية من شركة «فيزا» لعملاء المصرف، موضحا أن الاتفاقية تركز بشكل أساسي على أعمال الإصدار، حيث توفر الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات «فيزا» سواء المواطنين أو الأجانب.

أهداف اتفاقية الشراكة بين «فيزا» ومصرف الجمهورية
وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية، نوري أبوفليجة، إن مصرف الجمهورية يعد أكبر مصرف تجاري في ليبيا حيث يستحوذ على نسبة 45% من السوق الليبي ولديه فروع منتشرة في مختلف أرجاء البلاد، مؤكدا أن اتفاقية الشراكة مع «فيزا» تأتي في إطار حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات لعملائه وتطويرها وإدخال المنتجات الجديدة مع مواكبة التطور في عالم الصيرفة وإدخال أفضل المنظومات للعمل المصرفي المواكبة لتطور التكنولوجيا والتحول الرقمي.

- الجمهورية» و«معاملات» للخدمات المالية يدشنان خدمة المنصة التجارية

كما أكد أبوفليجة حرص إدارة مصرف الجمهورية على إدخال المدفوعات الرقمية وذلك لخدمة العملاء سواء الأفراد أو الشركات وذلك من خلال التعاون مع شركة «فيزا» الرائدة في هذا المجال، مبينا أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين «تجسيد للعلاقة الاستراتيجية بين الطرفين» ونقلة لتطوير خدمات المصرف وتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تدريب موظفيه والحصول على الخدمات الاستشارية.

من جهتها، أعربت نائب رئيس شركة «فيزا» والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، يلي سرحان، عن سعادتهم وفخرهم بالشراكة مع مصرف الجمهورية «السّباق في إدخال كل ما هو جديد على الصناعة المصرفية والتقنيات الليبية، وإطلاقه حزمة من حلول الدفع الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد».

تفاصيل اتفاقية الشراكة بين «فيزا» ومصرف الجمهورية
وقالت سرحان في كلمة لها خلال مراسم توقيع اتفاقية الشراكة، إن «الاتفاقية تقدم مزيجا مناسبا من الخدمات والمنتجات هي الأولى من نوعها في ليبيا، إلى جانب التجزئة المناسبة لكل من قاعدة العملاء الحالية والمنتجات الإلكترونية والرقمية التي يوفرها المصرف، إضافة إلى إدخال تدفقات دفع جديدة تناسب الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة والتجار والمؤسسات التي لديها احتياجات دفع متعددة ومتنوعة».

وتشمل الاتفاقية إدخال مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتجارية الرائدة، من خلال تصميم المنتجات ذات الصلة التي تتماشى مع استراتيجية عروض القيمة للعملاء، ومن ثم تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وجذب عملاء جدد.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدعم شركة «فيزا» طموح مصرف الجمهورية في التحول الرقمي من خلال تطبيق منظم لنهج تدريجي يتماشى مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة في المصرف الذي سيتمكن عبرها من الاستفادة من خدمة «فيزا نت» لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيمة المضافة لدعم الخدمات التي تميز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى.

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