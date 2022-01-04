«الجمهورية» و«معاملات» للخدمات المالية يدشنان خدمة المنصة التجارية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 04 يناير 2022, 04:34 مساء
من توقيع اتفاقية إطلاق خدمة «المنصة التجارية»، بين مصرف الجمهورية، وشركة معاملات للخدمات المالية، 4 يناير 2022. (بوابة الوسط)

وقع مصرف الجمهورية، وشركة معاملات للخدمات المالية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطلاق خدمة «المنصة التجارية» لزبائن مصرف الجمهورية.

جرى توقيع العقد بمقر الإدارة العامة بمصرف الجمهورية، بحضور نائب المدير العام لمصرف الجمهورية، ومدير شركة معاملات ومجموعة من مديري الإدارات والأقسام بالجهات المذكورة، وفق بيان للمصرف اليوم.

وستتمكن المنصة من تقديم خدمة لزبائن مصرف الجمهورية من الشراء بواسطة البطاقة المحلية، من المواقع التجارية عبر الإنترنت، وتطبيقات الهاتف النقال؛ إذ توفر هذه المنصة الوقت والأمان الجهد للعملاء.

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وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية، نوري أبو فليجة، إن إطلاق خدمة منصة التجارة الإلكترونية سيساهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي، بدلا من النقدي وتسهيل حياة المواطنين.

وأكد «أبوفليجة»، أن مصرف الجمهورية مهتم بتطوير استراتيجياته للرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية، بهدف مواكبة التطور التقني والسعي الدائم، لإرضاء الزبائن والحصول على حصة سوقية أفضل.

من توقيع اتفاقية إطلاق خدمة «المنصة التجارية»، بين مصرف الجمهورية، وشركة معاملات للخدمات المالية، 4 يناير 2022. (بوابة الوسط)
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