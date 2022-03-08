القبض على متهم بمحاولة خطف فتاة في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، إلقاء القبض على متهم في واقعتي سرقة ومحاولة خطف.

وتمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال من القبض على المدعو «م. م. أ»، المطلوب للمركز في الواقعتين، وفق بيان صادر عن المديرية.

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والواقعة الأولى تخص محاولة خطف فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وسرقة هاتفها، فيما تتعلق الواقعة الثانية بسرقة وتعود إلى العام 2020.

ووفق البيان، فقد جرى الاستدلال مع المتهم واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه في السجن.