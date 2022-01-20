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ضبط زعيم تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة وخطف في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 08:31 صباحا
ضبط زعيم تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة وخطف في بنغازي
مبنى مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)
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ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخصا يتزعم تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة السيارات والسلب وخطف المواطنين بقوة السلاح.

البداية كانت مع تقدم مواطنوين بشكاوى عن تعرضهم للسرقة من قبل أربعة أشخاص ينتحلون صفة رجال الامن الداخلى والبحث الجنائي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وأسفر التحري في تلك الشكاوى عن التعرف على زعيم التشكيل العصابي، حيث انتقل أعضاء التحريات إلى مكان تواجده وأوقفوه إثر كمين محكم.

وأقر المتهم بقيادته التشكيل، الذي يضم ثلاثة أفراد آخرين، كما اعترف بعدة وقائع، أولها استيقاف مواطن بمنطقة اللثامة وسرقة سيارته، وخطف آخر من مفترق المعاقين وسلب 13 ألف دينار بحوزته، قبل أن يتركوه السلماني الشرقي بجانب المقبرة، وأيضا واقعة خطف أخرى لمواطن ومقيم سوداني في شارع الزيت والاستيلاء على سيارتهما وهاتفيهما المحمولين و100 دينار، إضافة إلى وقائع خطف وسطو أخرى.

واستدعي جميع المواطنين الذين تعرضوا للخطف والسرقة من قبل التشكيل، الذين تعرفوا على المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النياية العامة، ولازال البحث مستمر عن باقي أفراد التشكيل.

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