الدبيبة يرحب بتركيز مجلس الدولة على إنجاز قاعدة قانونية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بـ«تركيز» المجلس الأعلى للدولة جهده في إنجاز قاعدة قانونية تحقق الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال الدبيبة إن هذا الأمر يسهم في إبعاد البلاد عن «شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية»، معقبًا: «هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس النواب في دعم الانتخابات في أسرع وقت؟»، حسب تدوينة على حسابه في موقع «تويتر»، الخميس.

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وصوت مجلس الدولة بالأغلبية على رفض تعديل الإعلان الدستوري رقم ١٢، الذي أجراه مجلس النواب، بواقع 51 صوتًا من أصل 57 عضوًا حضروا جلسة اليوم.

وقرر المجلس بأغلبية التصويت، تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات في أجل أقصاه 31 مارس المقبل، على أن تنجز أعمالها قبل نهاية أبريل، ثم الحديث على السلطة التنفيذية.