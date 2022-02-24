شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن المجلس صوت بالأغلبية على رفض تعديل الإعلان الدستوري رقم 12، الذي أجراه مجلس النواب.

وأوضح شرادة، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، أن 51 عضوًا في المجلس رفضو التعديل، من أصل 57 عضوًا حضروا جلسة اليوم الخميس.

وأشار إلى اتفاق الأعضاء على تشكيل لجنة بين مجلسي الدولة والنواب لصياغة قاعدة دستورية على ضوئها تُجرى انتخابات برلمانية.

- مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء

- المشري: اشترطنا على «النواب» تغيير السلطة التنفيذية بعد المسار الدستوري

وعلق المجلس مساء الأربعاء جلسته إلى صباح الخميس بعد مشادات بين الأعضاء الحاضرين أثناء علمية التصويت على الإجراءات المتخذة من مجلس النواب بشأن تغيير رئاسة الوزراء والتعديل الدستوري الثاني عشر، على ما أفاد عدد من الأعضاء.

المشري ينفي الاتفاق مع مجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية

ونفى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الاتفاق مع مجلس النواب على التصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل الذي جرى يوم 10 فبراير الجاري، مؤكدًا أنهم اشترطوا عدم الذهب إلى ذلك إلا بعد إنجاز المسار الدستوري.

وقال المشري في كلمته الافتتاحية لجلسة الإربعاء: «لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل»، الذي جرى يوم 10 فبراير الجاري، وهو تاريخ تكليف فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا أن مجلس الدولة كانت لديه «اشتراطات مهمة على مجلس النواب بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري».