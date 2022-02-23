Atwasat

مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 09:33 مساء
مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء
الجلسة الرابعة والسبعون للمجلس الأعلى للدولة. 23 فبراير 2022. (صفحة المجلس على فيسبوك)
alwasat radio

علق المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الأربعاء، جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء الحاضرين أثناء علمية التصويت على الإجراءات المتخذة من مجلس النواب بشأن تغيير رئاسة الوزراء والتعديل الدستوري الثاني عشر، على ما أفاد عدد من الأعضاء.

وقال مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في بيان مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنهم بدؤوا اجتماعهم بقاعة جمعية الدعوة الإسلامية من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثامنة والنصف مساءً، وعند وصولهم إلى التصويت و«توجه جل الأعضاء إلى رفض التعديل الدستوري» الذي أقره مجلس النواب تفاجؤوا بقطع الكهرباء عن القاعة ومطالبتهم بمغادرتها.

- المشري: اشترطنا على «النواب» تغيير السلطة التنفيذية بعد المسار الدستوري
- مجلس الدولة يبدأ مناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر
- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»

وأضافوا أنهم رفضوا المغادرة، وطالبوا بالتصويت عبر المناداة، لكن القوة الأمنية الموجودة تدخلت، وقالت لهم «إن هناك مؤامرة عليكم»، منوهين إلى أنهم لم يقتنعوا بهذه المؤامرة وطالبوا بالاستمرار في الجلسة، لكنهم مُنعوا من الاستمرار، وفُضَّت الجلسة على أن تنعقد غدًا.

وشكك أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في بيانهم، في إمكانية عقد الجلسة غدًا، منبهين إلى «مؤامرة» على المجلس لمنع الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم، بحرية بشأن الإجراءات المتخذة من مجلس النواب.

وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين أعلنوا البيان، «الشعب الليبي» بأن «يتدخل» معهم، وتكون كلمته فاصلة في هذا الموضوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية

الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية
روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق للكويت
قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا

القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بمشاركة ليبيا.. «إعلان الدوحة» يتعهد بالإيفاء بإمدادات الغاز
بمشاركة ليبيا.. «إعلان الدوحة» يتعهد بالإيفاء بإمدادات الغاز
وفاة عضو مجلس النواب عن صبراتة فرج عبدالمالك
وفاة عضو مجلس النواب عن صبراتة فرج عبدالمالك
توقف صادرات النفط الليبي بسبب سوء الأحوال الجوية
توقف صادرات النفط الليبي بسبب سوء الأحوال الجوية
انقطاع خدمات الاتصالات لشبكة «ليبيانا» في سرت
انقطاع خدمات الاتصالات لشبكة «ليبيانا» في سرت
انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في بني وليد جراء سرقة 400 متر أسلاك
انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في بني وليد جراء سرقة 400 متر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء
مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء...
حالة الطقس.. أمطار على شرق ليبيا ورياح معتدلة على الغرب
حالة الطقس.. أمطار على شرق ليبيا ورياح معتدلة على الغرب...
الحبري يبحث مع مجلس التخطيط الوطني المقترحات المطروحة لجدول المرتبات الموحد
الحبري يبحث مع مجلس التخطيط الوطني المقترحات المطروحة لجدول ......
انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في بني وليد جراء سرقة 400 متر أسلاك
انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في بني وليد جراء سرقة 400 متر......
انقطاع خدمات الاتصالات لشبكة «ليبيانا» في سرت
انقطاع خدمات الاتصالات لشبكة «ليبيانا» في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط